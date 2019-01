Viene picchiata e abusata dal fidanzato: lei filma tutto, lo denuncia e condivide il video choc

Picchiata dal compagno denuncia tutto postando un video sui social. Un'avvocatessa brasiliana, Luciana Sinzimbra, ha filmato con il cellulare le violenze che è stata costretta a subire dal suo fidanzato Victor Junqueira, all'interno delle mura della loro casa a Goiania. Il video è particolarmente violento e sconsigliato a persone particolarmente sensibili, la donna, infatti, ha voluto mostrare in modo esplicito quello che lui è in grado di fare.



Nelle immagini si vedeprima schiaffeggiare l'avvocatessa, poi la spingerla sul letto e iniziare a stringerle il collo con le mani con grande violenza. Nel video Luciana cerca di difendersi, piange e chiede al compagno di smetterla, visibilmente preoccupata e terrorizzata dai suoi modi. Stanca di subire i soprusi, dopo aver calmato l'uomo, si è recata dalla polizia con le proce della violenza e ha sporto regolarmente denuncia. I due erano fidanzati da tre anni, non si conoscono maggiori dettagli sulla loro relazione. Il comagno, che lavora come pilota di aerei, per ora è in stato di fermo e in attesa del processo.





Ultimo aggiornamento: 14:53

