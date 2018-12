Cerca di violentare una 18enne a Rimini di notte, fermato con lo spray al peperoncino

Si è fermato in mezzo alla strada, seminudo, con le braccia alzate come se avesse bisogno d'aiuto e quando una ragazza ha accostato l'auto per soccorrerlo lui l'ha trascinata fuori, l'ha picchiata e ha cercato di violentarla. È successo la scorsa notte a Rimini, dove i carabinieri sono intervenuti per arrestare un 35enne di San Mauri Pascoli (Forlì-Cesena) con l'accusa di violenza sessuale, lesioni, danneggiamento e resistenza.

La vittima dell'aggressione è una ragazza di 18 anni, che ha riportato una prognosi di due settimane per i colpi subiti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la ragazza, verso le due del mattino, stava tornando a casa dal lavoro con la sua auto quando ha visto il 35enne in mezzo alla strada e si è fermata per soccorrerlo. A quel punto, l'uomo le si è scagliato addosso con ferocia, trascinandola a forza fuori dall'auto, aggredendola e tentando di strapparle i vestiti di dosso.

Le urla della 18enne hanno attirato però l'attenzione di alcuni passanti, che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Il 35enne, a quel punto, ha tentato la fuga, ma i militari l'hanno intercettato poco dopo, fuori di sé: l'uomo, che è risultato aver assunto cocaina, ha tentato di aggredirli, ma i carabinieri sono riusciti a bloccarlo ricorrendo allo spray al peperoncino.

