Pensioni, governo pone la fiducia. Bagarre in aula: l'opposizione intona la Marsigliese. I sindacati annunciano proteste

A Parigi il consiglio dei ministri francese ha autorizzato ufficialmente il governo a porre la questione di fiducia, ricorrendo al contestato articolo 49.3 della Costituzione, per adottare la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Questo implica che l'adozione della riforma non dovrà passare passare dal voto del parlamento. La modifica che sta facendo più discutere è sicuramente quella che porterà l'età pensionabile dai 62 anni attuali a 64, uno in meno di quelli inizialmente preventivati dal governo.



Cosa è successo

All'ingresso della premier Elisabeth Borne in Assemblée Nationale, i deputati dell'opposizione si sono alzati in piedi cantando per intero la Marsigliese e inalberando cartelli bianchi con la scritta «No ai 64 anni». La seduta è stata sospesa per due minuti per consentire di riportare l'ordine in aula.



Il leader del partito socialista francese, Olivier Faure, denuncia i «capricci» del presidente Emmanuel Macron, dopo la decisione di ricorrere all'articolo 49-3 della Costituzione per adottare la riforma delle pensioni senza passare dal voto del parlamento.

🇫🇷 FRANCIA, Parigi oggi:

continuano le proteste contro la riforma delle pensioni ed il governo risponde "democraticamente" ... pic.twitter.com/XG5poPm5XK — NEO - Nuova Era Omega (@NuovaEraOmega) March 12, 2023

«Quando un presidente non ha una maggioranza nel Paese, non ha una maggioranza all'Assemblea Nazionale, deve ritirare il suo progetto. L'Eliseo non è un parco per accogliere i capricci del presidente», deplora su Twitter il leader socialista.

Mozioni di censura, poi il voto

Nelle prossime 24 ore le opposizioni - in presenza della decisione del governo di porre le fiducia sulla riforma delle pensioni - avranno il diritto di presentare mozioni di censura. I servizi dell'Assemblée Nationale hanno fatto già sapere che il voto sulle mozioni - che saranno «trasvesrali» visto che Marine Le Pen ha già annunciato che voterà anche le mozioni della sinistra - è in programma per lunedì. Il governo ha poche possibilità di essere sconfitto sulla fiducia, a meno che non votino contro il governo anche dei deputati Républicains o centristi.

La capogruppo del Rassemblement National all'Assemblea Nazionale di Parigi, Marine Le Pen, denuncia «un colpo di mano democratico», dopo la decisione di Emmanuel Macron di ricorrere alla questione di fiducia, con il contestato articolo 49-3 della Costituzione francese, per adottare la riforma delle pensioni. Parlando ai giornalisti riuniti all'Assemblea Nazionale, Le Pen ha chiesto le dimissioni della premier Elisabeth Borne.



Le proteste

Manifestazione in corso nei pressi dell'Assemblea Nazionale di Parigi, dopo la decisione del presidente Emmanuel Macron di ricorrere alla fiducia per adottare la riforma delle pensioni. I manifestanti inquadrati da un ingente dispositivo di sicurezza si sono riuniti in rue de l'Université, non lontano dalla Camera bassa del parlamento francese. Secondo diversi giornalisti presenti sul posto, la manifestazione si sta progressivamente allargando fino al vicino Boulevard Saint-Germain.



I sindacati

Laurent Berger, il leader del principale sindacato di Francia CFDT, annuncia «nuove mobilitazioni» sindacali dopo la decisione del presidente Emmanuel Macron di ricorrere alla fiducia, introducendo il contestato articolo 49,3 della costituzione, per adottare la riforma delle pensioni senza passare per il voto del parlamento. Intanto, la premier, Elisabeth Borne, ha fatto sapere che interverrà questa sera al tg delle 20 di TF1.