Parigi invasa da 5,5 mila tonnelate di rifiuti per lo sciopero dei netturbini. I medici: «Pericolo per la salute»

Parigi sommersa dai rifiuti. La spazzatura è la protagonista di questi giorni nella capitale francese: secondo Le Monde ci sono più di 5mila tonnelate di rifiuti nelle strade della città degli innamorati. Il motivo? Gli spazzini stanno protestando contro la riforma delle pensioni. Gli esperti hanno sottolinetao che la situazione è molto pericolosa per la salute di tutti i cittadini parigini.



Sommersi dai rifiuti

Circa 5,5mila tonnellate di immondizia si sono accumulate per le strade della capitale francese a causa dello sciopero degli addetti alle pulizie contro la riforma delle pensioni, ha riferito la pubblicazione Monde .

«Tre inceneritori ai confini della città, a Ivry-sur-Seine, Issy-les-Mouleno e Saint-Ouen, non funzionano ancora. 5.400 tonnellate di rifiuti, secondo il municipio di Parigi, si sono accumulate per le strade in una settimana di scioperi», hanno riferito i media.



Da sottolineare che la raccolta dei rifiuti viene attualmente effettuata solo nella metà dei 20 distretti della città, gestiti dall'agenzia cittadina per la raccolta dei rifiuti Syctom.

I media francesi, nel frattempo, mettono in guardia sui rischi per la salute dell'accumulo di rifiuti nelle strade cittadine, che attira i topi e diffonde le varie malattie che portano.



Il nodo pensione

Come riportato dal sindacato Confederazione Generale del Lavoro (Cgt, ndr.), al momento i netturbini hanno diritto alla pensione a 57 anni. Se la riforma delle pensioni verrà approvata, dovranno lavorare altri due anni.

Il giorno prima, la Cgt ha dichiarato che lo sciopero al tesoro sarebbe stato prorogato almeno fino a mercoledì.

Il 10 gennaio il primo ministro francese Elisabeth Born ha presentato un disegno di legge che innalzerebbe l'età pensionabile del paese e abolirebbe i regimi «speciali» per una serie di professioni difficili. Secondo lei, le autorità inizieranno ad aumentare l'età pensionabile nel paese di tre mesi all'anno dal 1 settembre 2023. Così, entro il 2030 raggiungerà i 64 anni.

La riforma ha provocato un'ondata di proteste nella società francese. In due mesi, in Francia si sono già svolte sette manifestazioni a livello nazionale. La maggior parte di loro ha raccolto più di un milione di partecipanti in tutto il Paese. Sempre dal 7 marzo, in Francia si sono svolti scioperi interprofessionali a tempo indeterminato in molti settori chiave dell'economia, compresi i trasporti e l'energia.



Il prossimo voto

Sabato il Senato francese ha votato a favore della riforma delle pensioni del governo del presidente Emmanuel Macron. Pertanto, questa settimana il disegno di legge andrà a una seconda votazione all'Assemblea nazionale francese. Se sarà approvato a maggioranza, l'innalzamento dell'età pensionabile sarà sancito in Francia a livello legislativo.

Come sottolineato dai media francesi, la settimana in corso sarà decisiva per il governo. Il primo ministro francese Elisabeth Born ha dichiarato di non voler ricorrere all'articolo 49.3 della costituzione francese, che consente alle autorità di approvare un disegno di legge senza l'incoraggiamento del parlamento, dopo che ha già fatto ricorso a questa misura 10 volte per approvare le leggi di bilancio 2023 lo scorso cadere.

Si osserva che questo passaggio sarà percepito come una debolezza delle autorità, che non sono riuscite a convincere i deputati della necessità della riforma ea raccogliere la maggioranza dei voti necessari per sostenere il disegno di legge.

Dopo le elezioni parlamentari del giugno 2022, il partito Rinascimentale di Macron, pur essendo parte di una coalizione con altri tre partiti, non è riuscito a mantenere la maggioranza assoluta nella camera bassa del parlamento. Invece dei 289 mandati minimi richiesti, il blocco presidenziale «Insieme!» ricevuto solo 245 mandati su 577.