Nave crociera Msc Armonia bloccata a Barcellona, a bordo 69 boliviani con passaporti falsi. Vacanza rovinata per gli altri passeggeri

Una nave crociera della compagnia Msc con circa 1500 passeggeri a bordo è bloccata da ieri mattina nel porto di Barcellona per la presenza di 69 cittadini della Bolivia con passaporti presumibilmente falsi, informano fonti di polizia riprese da El Pais. La documentazione dei passeggeri irregolari, fra i quali 14 minori, è stata scoperta a bordo durante la rotta della nave crociera, salpata dal Brasile e diretta, come destinazione finale, in Croazia.

Lo sbarco vietato ai boliviani

Le autorità spagnole hanno vietato lo sbarco dei passeggeri boliviani per accertare le responsabilità della compagnia di navigazione che, secondo le fonti citate, erano al corrente prima dello sbarco nel capoluogo catalano del fatto che i cittadini originari della Bolivia erano sprovvisti di visto Schengen per entrare in Europa.

I passeggeri voleranno a Roma

Domani 4 aprile alle ore 10 verranno invece fatti sbarcare dalla Msc Armonia circa 300 passeggeri brasiliani che, secondo quanto si apprende da fonti spagnole informate, verranno poi trasportati a spese di Msc all'aeroporto di Barcellona per prendere un volo alla volta di Roma da dove poi proseguiranno verso il Brasile. Questi passeggeri, si spiega, avevano già un biglietto aereo di rientro da Roma che avrebbero sicuramente perso (visti i ritardi accumulati nel porto di Barcellona) se avessero proseguito il viaggio in nave.

L'espulsione

Verranno poi fatti sbarcare i 69 passeggeri boliviani che saliranno poi su una seconda nave di Msc (che dovrebbe giungere in porto intorno alle ore 13).