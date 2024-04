Pasdaran, chi sono le guardie della rivoluzione islamica

Il “Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica”, comunemente noto come Guardiani della rivoluzione o, dal farsi, pasdaran, fu istituito con un decreto di Khomeini poche settimane dopo l'instaurazione nel 1979 della Repubblica islamica in Iran. L'ayatollah nutriva ancora molti sospetti nei confronti dell'esercito iraniano, che riteneva troppo legato allo scià. Da qui l'idea di creare, a fianco delle forze armate, un esercito di fedelissimi incaricato di garantire la sicurezza interna del regime e di dare la caccia ai «controrivoluzionari».

Nati come una milizia con profonda fede ideologica (difatti, incarnano assoluta fedeltà alla Guida suprema dell'Iran, detto anche guida spirituale), con gli anni hanno ampliato molto il loro potere all'interno dello Stato.Il Corpo dei pasdaran dispone oggi di circa 210 000 uomini suddivisi in forze di terra, aeree e navali; controllano anche delle milizie volontarie organizzate militarmente dette basiji, in cui si arruolano i più giovani.

Cosa fanno

Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica si occupa principalmente della sicurezza nazionale, difatti è responsabile della sicurezza interna, controllo delle frontiere, attività di polizia e della componente missilistica.

La struttura

Il Corpo delle guardie della rivoluzione è composto da: esercito, marina, aeronautica e forze speciali, oltretutto sotto il loro controllo è posta la milizia dei basiji. Le guardie della rivoluzione sono riconosciute dall'articolo 150 della Costituzione iraniana come una componente delle forze armate ma, allo stesso tempo, operano in modo separato e parallelo ad esse. Il comandante in capo del corpo è la guida suprema dell'Iran. Secondo la dichiarazione del loro comandante Mohammed 'Alì Ja'fari all'atto della sua nomina nel 2007 il compito primario delle guardie in questa congiuntura è combattere le minacce interne.

Le accuse di terrorismo

Il Corpo dei pasdaran è stato più volte accusato di vicinanza a gruppi terroristici se non di aver proprio organizzato o partecipato ad atti di terrorismo. Dal 2019 gli Stati Uniti considerano il corpo come un'organizzazione terroristica. L'Iran, dal canto suo, rispose all'azione nordamericana dichiarando terroristi (equiparandoli all'Isis) tutti i militari statunitensi di stanza in Asia occidentale. Secondo l'ex ufficiale della CIA Robert Baer i pasdaran sarebbero stati coinvolti nell'attentato del 1983 contro l'ambasciata americana a Beirut e nel dirottamento del volo 422 della Kuwait Airways, avvenuto nel 1988. L'Argentina, per l'attentato presso l'ambasciata di Israele in Argentina del 1992 e l'attentato di Buenos Aires del 1994, emise un mandato di arresto nei confronti di Imad Mugniyah, un esponente degli Hezbollah, e considerò gli episodi collegati all'Iran. Il 13 febbraio 2012 venne sferrato un attacco ad una sede diplomatico-israeliana in India, la polizia di Delhi affermò il possibile coinvolgimento del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica; nel luglio dello stesso anno un rapporto della polizia confermò la tesi del coinvolgimento.