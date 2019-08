Doppio parto da record in Kazakistan: mette al mondo gemelli a undici settimane di distanza

Secondo Liliya Konovalova, 29 enne di Uralsk, in Kazakistan, quello che le è successo si spiega solo con un miracolo: ha dato alla luce due gemellini, perfettamente sani, a undici settimane di distanza l'uno dall'altro. Un record assoluto visto che, come ha detto il ministro della Salute kazako, le probabilità che ciò accada sono di una su 50 milioni e la donna è il primo caso nel Paese.

Liliya è affetta da utero didelfo, una malformazione molto rara che rende l’utero “sdoppiato”. Liliya Konovalova ha dato alla luce una bimba di nome Liya il 24 maggio scorso. Solo tre mesi dopo, il 9 agosto, è nato il fratellino Maxim. «Sono rimasta scioccata - ha detto - quando ho saputo di avere questa malformazione. La piccola è nata prematura, mentre il fratellino se l’è presa comoda per incontrarla».



Nelle ultime undici settimane la donna è stata ricoverata in ospedale dove è stata costantemente monitorata e ha potuto prendersi cura della bambina. «Abbiamo appreso di questa condizione quasi immediatamente, durante la prima nascita - ha detto Eset Yeralin, il vice direttore del centro dove sono nati i piccoli - I nostri specialisti hanno monitorato costantemente la madre nel periodo di gestazione».



A dicembre 2018 una donna britannica è entrata nella storia del Paese per aver dato alla luce i suoi gemelli a 12 giorni di distanza, stabilendo il record nazionale: Vicky Green, 32enne di Manchester, dette prima alla luce Presley alla 26esima settimana. Dopo quasi due settimane i medici la sottoposero a un cesareo per far nascere la sorellina.

