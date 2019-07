Fa l'esame di maturità, si assenta mezz'ora per partorire e torna in aula a concludere il test

E' difficile dimenticare il giorno dell'esame di maturità. Ma per lei, Fatoumata Kourouma Condè, sarà praticamente impossibile. Infatti ha dovuto abbandonare l'aula per mezz'ora per andare a partorire. Un parto che l'ha tenuta impegnata il minimo e che poi l'ha riportata in classe a concludere la prova. Il fatto è avvenuto a Mamou, in Guinea, a 250 km dalla capitale Conakry. Stava sostenendo la prova di educazione fisica quando le si sono rotte le acque. Così è andata di corsa nel centro sanitario più vicino e ha partorito un maschietto.

Secondo quanto riporta il quotidiano britannico, i parenti sperano che il piccolo venga chiamato "Espoir" (speranza, in francese). Fatoumata è un esempio di tenacia. Infatti non aveva detto a nessuno che era imminente il parto, "per paura che - spiega - mi chiedessero di restare a casa o di andare dal medico". "Non sarei riuscita a immaginare di perdere un solo esame per il mio diploma di maturità, per il quale ho studiato per tutto l'anno", ha aggiunto.