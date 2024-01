Panino mangiato a metà in vendita su Facebook a 1.3 milioni di euro. E scoppia la bufera

Da quando Facebook ha integrato un Marketplace nella sua piattaforma nel 2016, milioni di utenti in tutto il mondo hanno acquistato e messo in vendita tutti i tipi di articoli senza dover creare account aggiuntivi: dai mobili ai veicoli fino agli elettrodomestici. Adesso la piattaforma integrata, che facilita la compravendita locale di un'ampia varietà di articoli, è sotto i riflettori per l'offerta bizzarra fatta da un utente di Leicester, nel Regno Unito: un panino mangiato a metà in vendita per più di 1,3 milioni di euro.

L'offerta

L'utente ha dato un paio di morsi al suo panino e, vedendo che non riusciva a finirlo, ha deciso di metterlo in vendita per non sprecare il cibo. «Un panino mangiato a metà.

Caos social

Dopo il trambusto suscitato e la valanga di commenti indiganti che il «buonissimo panino mangiato a metà» ha suscitato, il venditore ha ritirato l'offerta. Tuttavia, questa non è la prima volta che un utente mette in vendita il proprio cibo. Qualche mese fa, un uomo ha promosso «il pranzo più triste che abbia mai visto»: patate al microonde con fagioli bolliti». Insomma, un mondo ancora in evoluzione tra annunci strambi, potenziali truffe, e poco rispetto per l'etica alimentare.