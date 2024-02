Padre col neonato in economy, mamma in business: «Dicono che sono una persona orribile, ma il volo è stato un sogno»

Prendersi cura dei figli è una grossa responsabilità ed è fatta di momenti bellissimi e pieni di gioia, ma anche di sacrifici e difficoltà. Idealmente, la mamma e il papà o i tutori dei bambini hanno la possibilità di condividere questa responsabilità tra di loro in modo da non gravare troppo sulle spalle di una sola persona. Nonostante la società sia in progressivo cambiamento e si stia evolvendo in questa direzione, è ancora frequente vedere una mamma farsi carico della maggior parte del peso.

Nel caso di Ellis Cochlin, originaria del Regno Unito ma residente in California, il papà si è proposto di regalarle un viaggio in aereo di ben 11 ore in business, da sola, mentre lui si sarebbe preso cura del piccolo in economy.

La mamma ha acconsentito, ma non senza sensi di colpa.

Nel video che testimonia l'accaduto, Ellis scrive: «Sono una persona orribile per averli mollati entrambi in economy? Era la mia unica opportunità di viaggiare senza bambini e l'ho colta». Poi, chiede: «Voi cosa avreste fatto?».

La decisione della mamma

Si trattava di un volo internazionale da Parigi a Los Angeles della durata di 11 ore. Nel video vediamo Ellis salutare con la mano il fidanzato, che ha in braccio la figlia di 10 mesi. I due si stanno dirigendo verso la classe economy, mentre lei è pronta a godersi il volo in business.

Nelle clip successive, infatti, vediamo la donna sorseggiare il suo drink, dedicarsi alla cura della pelle, sonnecchiare sulle comode poltrone, dormire in un letto e mangiare cibo da leccarsi i baffi. Di tanto in tanto, una visita in economy ci mostra la situazione del resto della sua famiglia: il papà le sorride dallo stretto sedile e su una copertina è sdraiata la piccola.

Ellis spiega che è stato proprio Rob, il fidanzato, a farsi avanti e farle questo "regalo": «Mi ha offerto un volo fatto di relax, è stato il contrario così tante volte», scrive in risposta a un utente che affermava la responsabilità di entrambi e la necessità di supportarsi a vicenda. Inoltre, spiega la donna, Rob voleva davvero viaggiare insieme alla bambina, dato che non lo aveva mai fatto prima.