Compagnia aerea pesa i passeggeri insieme al bagaglio a mano, è polemica: «Violata la privacy»

Una compagnia aerea ha annunciato che inizierà a pesare i passeggeri con il bagaglio a mano. Il motivo? Stimare meglio il peso dell'aereo prima del decollo. La mossa controversa arriva dalla compagnia finlandese Finnair, che ha detto ai media di aver iniziato a "misurare" i passeggeri in partenza da Helsinki lunedì. "Finora più di 500 clienti volontari hanno partecipato", ha detto la portavoce Kaisa Tikkanen.

Le motivazioni

Finnair, che serve il Regno Unito con voli low cost da e per la Finlandia, ha osservato in un comunicato che le compagnie aeree calcolano il peso dell'aereo, dei suoi interni e dei passeggeri a bordo per bilanciare il volo e garantire un transito sicuro.

I problemi della privacy

Finnair ha assicurato ai potenziali passeggeri che i dati raccolti non sono collegati "in alcun modo" ai dati personali dei clienti nella loro dichiarazione. "Solo l'addetto al servizio clienti che lavora presso il punto di misurazione può vedere il peso totale, quindi puoi partecipare allo studio in tutta tranquillità", ha affermato Satu Munnukka, responsabile dei processi di terra di Finnair. Ma alcuni utenti dei social media sono rimasti "inorriditi dall'annuncio", che secondo loro porterà all'imbarazzo dei passeggeri in sovrappeso, descrivendo il piano come "crudele".

La polemica

La gente ha detto che la notizia significava che "non avrebbero volato con Finnair in tempi brevi", mentre altri hanno accolto con favore il piano "un modo per risolvere la crisi dell'obesità". Un utente si è scagliato contro la compagnia aerea, affermando che non viaggerebbe con Finnair, perché "non si farà vergognare da una maledetta compagnia aerea", aggiungendo che non si pesa mai per scelta. Un altro utente furioso ha detto: 'Finnair inizierà a pesare i suoi passeggeri? Ho letto bene? Sono assolutamente scioccato! E disgustato'.

La replica dell'azienda

La società ha affermato che la mossa mirava a ridurre lo spreco di carburante e ad aiutare a stimare con maggiore precisione il peso dell’aereo. Un mese prima, un volo easyJet da Lanzarote a Liverpool aveva chiesto a 19 passeggeri di scendere dall'aereo perché ritenuto "troppo pesante da decollare". Un portavoce ha confermato l'incidente in un comunicato, scrivendo: 'easyJet può confermare che 19 passeggeri del volo EZY3364 da Lanzarote a Liverpool si sono offerti volontari per viaggiare su un volo successivo poiché l'aereo superava i limiti di peso previsti dalle condizioni meteorologiche. "Questa è una decisione operativa di routine in queste circostanze e restrizioni di peso sono in vigore per tutte le compagnie aeree per motivi di sicurezza." Il portavoce ha affermato che nel caso in cui un aereo risulti troppo pesante per decollare, ai passeggeri viene chiesto di offrirsi volontari per trasferirsi gratuitamente su un volo successivo e ai volontari viene fornito un risarcimento in linea con le normative. Le compagnie aeree offrono un compenso simile quando vendono troppo i biglietti per un volo e chiedono ad alcuni passeggeri di offrirsi volontari per riprogrammare. Sul volo Lanzarote-Liverpool ai passeggeri sono stati offerti "fino a 500 euro a passeggero", ha riferito un membro dell'equipaggio, citando easyJet.

La ricerca

Secondo una ricerca di Holiday Extras, nel 2010, il 58% dei britannici ha dichiarato di volere che i passeggeri in sovrappeso pagassero di più per volare. Circa il 45% ritiene che per loro non farebbe alcuna differenza se una compagnia aerea iniziasse a far pagare un extra in base al peso, e il 6% ha addirittura affermato che le misure li incoraggerebbero attivamente a volare più spesso. Nel 2017, un altro sondaggio condotto da jetcost.co.uk ha rivelato che quasi il 90% dei britannici ritiene che i passeggeri in sovrappeso dovrebbero pagare di più per volare. Quasi l'80% ha inoltre affermato di ritenere che sui voli dovrebbero essere introdotte "zone plus-size".