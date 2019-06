Londra, quattro accoltellati a morte in un fine settimana: 61 vittime dall'inizio dell'anno

Londra violenta Una quarta persona è stata uccisa stamattina nella capitale britannica nel giro di pochi giorni. La vittima, un uomo sui 40 anni, è stata trovata agonizzante intorno a mezzogiorno con ferite da taglio nei pressi di West Ham Lane, nel quartiere di Stratford. L'uomo è morto sul luogo dell'aggressione. Scotland Yard ha aperto un'inchiesta. Si tratta della 61esima uccisione dall'inizio dell'anno, destinata a sollevare nuove polemiche contro il sindaco Sadiq Khan, oggetto anche delle critiche del presidente Usa, Donald Trump.

L'omicidio di stamattina fa seguito alla morte di due adolescenti, di 18 e 19 anni, uccisi venerdì in zone differenti della capitale britannica. La polizia ha effettuato una serie di arresti in relazione ai due episodi. Sabato pomeriggio è invece stato ucciso a est di Londra un uomo sui 30 anni, anch'egli accoltellato. Scotland Yard ha arrestato due persone. L'epidemia di accoltellamenti fatali non è però limitata a Londra. Secondo quanto emerso da un servizio della Bbc, a Liverpool i giovani vengono pagati dai capi delle gang criminali fino a mille sterline, per accoltellare altri giovani delle bande rivali. Dopo l'ondata di violenze, Donald Trump, già protagonista su Twitter di una serie di scambi polemici con Khan, ha definito il sindaco della capitale un «disastro» le cui politiche stanno «distruggendo Londra». Khan, ha affermato il presidente Usa, dovrebbe essere sostituito con un nuovo sindaco «il prima possibile».

