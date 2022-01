Choc a Milwaukee, trovati in una villetta i corpi di quattro uomini e una donna. La polizia: «Omicidi orribili»

La polizia di Milwaukee, negli Stati Uniti, sta indagando sulla scoperta di cinque corpi senza vita ritrovati in una casa. Le vittime sono cinque uomini e una donna, come spiega il vice capo della polizia di Milwaukee Paul Formolo durante una conferenza stampa. Il sindaco Cavalier Johnson ha parlato di «omicidi orribili», ma la polizia ha precisato che «non ci sono rischi per la comunità». Johnson ha affermato che gli sforzi per ridurre la violenza continueranno con un rafforzamento e miglioramento delle forze dell'ordine, dicendo che «non dobbiamo mai piegarci alla violenza».

Le cinque persone sono state trovate morte all'interno di una casa a Milwaukee domenica pomeriggio. La polizia è stata chiamata dai vicini di casa tra North21st e West Wright Street per un controllo. All'interno della casa, la polizia ha trovato morti quattro uomini e una donna. I loro nomi e le loro età non vengono rilasciati in questo momento. La polizia sta indagando sulle morti come omicidi, ma non è chiaro come siano morte le persone.

«Gli omicidi scoperti oggi in un isolato residenziale nel cuore della nostra città sono orribili», ha dichiarato il sindaco ad interim di Milwaukee Cavalier Johnson in una dichiarazione. “In primo luogo, porgo le mie condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime. Qualunque siano le circostanze, dobbiamo condividere il dolore di coloro che hanno perso i propri cari”. Le autorità non hanno effettuato arresti mentre le indagini continuano. Le autopsie sono previste per lunedì.