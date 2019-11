Olanda, attacco con il coltello all'Aja: polizia arresta un sospetto. I feriti sono tre ragazzini

La polizia olandese oggi ha arrestato una persona sospettata dell'accoltellamento di ieri all' Aja in Olanda. Lo ha reso noto su Twitter, specificando che si tratta di un «35enne senza fissa dimora, arrestato nel centro della città, che sarà condotto in una stazione di polizia per essere interrogato».

I tre adolescenti accoltellati ieri sera da uno sconosciuto all' Aja sono un ragazzino di 13 anni e due ragazzine di 15. Lo ha reso noto la polizia, sottolineando che le vittime non si conoscevano fra loro e sembrano essere state colpite a caso, riferisce il sito Dutch news.



Curati in ospedale i tre adolescenti sono stati già dimessi ieri sera. Al momento prosegue la caccia all'uomo per catturare il misterioso aggressore, di cui si ignorano le motivazioni. La possibilità che si tratti di un attacco terroristico è una delle opzioni prese in considerazione, ma al momento «non è ancora chiaro» se sia quella giusta, afferma la polizia.

