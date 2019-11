Parigi, Gare du Nord evacuata. «Ordigno esplosivo rudimentale in una borsa»

Il terrore non risparmia Parigi, in un tragico venerdì di Black Friday con attentati in zone centralissime di Londra e L'Aja, in Olanda. La Gare du Nord nella capitale francese è stata evacuata per la presenza di un ordigno esplosivo definito dalla polizia transalpina «rudimentale» e trovato all'interno di una borsa da viaggio. Al momento i media francesi non forniscono altre informazioni, ma sui social network sono state diffuse le immagini dell'ordigno.

Londra, turisti tra urla e panico a London Bridge: «Stanno sparando»



🔴 URGENT Un engin explosif trouvé dans un sac à #Paris, Gare du Nord. La station a été complètement évacuée. pic.twitter.com/ymvXGuV32s — JOUNAIDI36 (@Jounaidi36) November 29, 2019

Ultimo aggiornamento: 21:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA