Clima, record di temperatura negli oceani: 20,96 gradi. Superando il primato del 2016

Nuovo record, in negativo, per gli Oceani. I grandi Mari hanno raggiunto la loro temperatura più calda mai registrata mentre assorbono il calore dai cambiamenti climatici, con terribili implicazioni per la salute del pianeta. La temperatura media giornaliera globale della superficie marina ha battuto il record del 2016 questa settimana, raggiungendo i 20.96°, secondo il servizio sui cambiamenti climatici dell’UE Copernicus, citato dalla Bbc.

«L’acqua sembra un bagno caldo quando ci si tuffa», afferma Kathryn Lesneski, che sta monitorando un’ondata di caldo marino nel Golfo del Messico per conto della National Oceanic and Atmospheric Administration, come riporta la Bbc. «C’e un diffuso sbiancamento dei coralli nelle barriere coralline poco profonde in Florida e molti coralli sono gia morti» .«Stiamo sottoponendo gli oceani a uno stress maggiore di quanto abbiamo mai fatto in qualsiasi momento della storia», afferma Matt Frost, del Plymouth Marine Lab nel Regno Unito, riferendosi al fatto che anche l’inquinamento e la pesca eccessiva modificano gli oceani.

"The sooner we stabilise emissions into our atmosphere, the sooner our planet's temperature will stabilise."



Samantha Burgess from the Copernicus Climate Change Service tells #R4Today that record 21 degree sea surface temperatures are 'another alarm bell' of the climate crisis. — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) August 4, 2023

Samantha Burgess, del Copernicus Climate Change Service, afferma che marzo dovrebbe essere il momento in cui gli oceani a livello globale sono piu caldi, non agosto. «Il fatto che abbiamo visto il boom ora mi rende nervoso per quanto l’oceano potrebbe diventare piu caldo tra oggi e il prossimo marzo», dice. «E preoccupante vedere che questo cambiamento sta avvenendo cosi rapidamente», afferma Mike Burrows, che sta monitorando gli impatti sulle coste marine scozzesi con la Scottish Association for Marine Science.