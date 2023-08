Oceani cambiano colore per «l'effetto Van Gogh», ecco cos'è e come influisce sul cambiamento climatico

Avete mai sentito parlare dell'effetto Van Gogh? È un particolare fenomeno che riguarda gli oceani della Terra e il loro cambio di colore. L'evento è causato dal cambiamento climatico. Ma cosa avviene nello specifico? Siamo soliti ad associare il colore blu al mare ma le cose stanno cambiando: gli oceani stanno diventando sempre più verdi (e non solo) nel corso del tempo. Secondo un nuovo studio, le aree nelle basse latitudini, vicino all'equatore, sono quelle più colpite.

Cosa sta succedendo

«Il motivo per cui ci preoccupiamo non è perché temiamo il cambio di colore, ma perché tale colore riflette i cambiamenti nello stato dell’ecosistema», ha detto BB Cael, scienziato presso il National Oceanography Centre di Southampton e autore dello studio pubblicato su Nature. Da sottolineare che nei decenni sono diverse le ricerche che si sono concentrate sui cambiamenti «di colore» dell'oceano per conoscere gli effetti del cambiamento climatico.

Lo studio dell’equipe di Cael ha condotto oltre 20 anni di osservazioni con il satellite Modis-Aqua della NASA, raccogliendo un esaustivo archivio di dati: i ricercatori hanno notato che le tonalità dell’oceano ora hanno uno spettro di colori più completo che va dal rosso al blu.

Il ruolo dei plancton

Gli studiosi hanno focalizzato la loro attenzione sui plancton: gli organismi acquatici galleggianti, in base alla loro dimensione, diffondono la luce in modo diverso, mentre altri, con diversi pigmenti, assorbono la luce differentemente.

Esaminare i «cambiamenti di colore» può dare agli scienziati un quadro più chiaro dei cambiamenti nelle popolazioni di plancton in tutto il mondo.

Il fitoplancton è fondamentale per gli ecosistemi oceanici in quanto si trova alla base della maggior parte delle catene alimentari. Confrontando questi cambiamenti di colore con quelli ipotizzati da un modello computerizzato che simula l'aspetto degli oceani - se non si fosse mai verificato il riscaldamento globale causato dall'uomo - il cambiamento era evidente.

«Abbiamo cambiamenti di colore che stanno emergendo in modo significativo in quasi tutti gli oceani dei tropici o subtropicali», ha detto Cael. I cambiamenti sono stati rilevati in oltre il 56% degli oceani del mondo.

Nella maggior parte delle aree c’è un chiaro «effetto verde», ha detto Cael, ma ha aggiunto che ci sono anche luoghi in cui le colorazioni rosse o blu aumentano o diminuiscono. «Questo - sottolinea Cael - ci dà un’ulteriore prova che l’attività umana sta probabilmente interessando vaste aree della biosfera globale in un modo che non siamo stati in grado di comprendere».

Il parere degli esperti

Secondo Michael J Behrenfeld, ricercatore di produttività oceanica dell'Oregon State University, che non ha partecipato alla ricerca, non è ancora chiaro quanto siano forti questi cambiamenti e cosa stia accadendo all'interno dell'oceano per causarli. «Molto probabilmente, le tendenze misurate sono associate a molteplici fattori che cambiano in parallelo», ha detto Behrenfeld. Per esempio, l'abbondanza potenzialmente crescente di microplastiche nell'oceano, che come tutte le altre particelle aumentano la dispersione della luce.

Oceans have changed colour over the past 20 years, a trend that may indicate alterations in surface ocean ecosystems driven by climate change, suggests a study published in @Nature. https://t.co/sGB0hkwTLb pic.twitter.com/HstXsFevsf — Nature Portfolio (@NaturePortfolio) July 13, 2023

«Con le risposte a queste domande, possiamo cominciare a capire quali sono le implicazioni ecologiche e biogeochimiche», spiega Behrenfeld. La NASA lancerà una missione satellitare avanzata nel gennaio 2024 chiamata Pace (plancton, aerosol, nuvole, ecosistema oceanico) che misurerà anche centinaia di colori nell'oceano invece di una manciata di studi come questi.