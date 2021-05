Dall'asilo al liceo, Blake non ha mai fatto un giorno di assenza: il record dello studente americano

Non si è mai perso un giorno di scuola dall'asilo fino al liceo: è la storia di Blake Wolfe, studente di un liceo dell'Ohio che si è diplomato trascorrendo circa 2.184 giorni a scuola da quando ha iniziato l'asilo nel 2009. Wolfe ha saltato alcuni giorni di scuola a causa della forte nevicata nello stato, ma non ha mai perso un giorno a causa di malattia.

«I miei genitori mi hanno sostenuto»

«Ci sono stati così tanti giorni in cui volevo solo trovare una scusa e restare a casa, ma mia madre e mio padre mi hanno semplicemente dato quella spinta in più e venire a scuola e rivedere ogni giorno i miei amici ha solo reso tutto migliore», ha detto Wolfe a Fox 8 durante un'intervista sul suo record. «Blake è davvero un bravo ragazzo. Sa che la scuola era molto importante e che credevamo che avrebbe dovuto essere lì ogni giorno» ha aggiunto sua madre, Dana Wolfe. In tutto questo Blake gioca anche basket e suona la batteria nella banda musicale di Westlake.

Il 2020 è stato un anno difficile

Il ragazzo ha affermato che la parte più difficile dei suoi 12 anni di istruzione è stata l'anno scorso, poiché la pandemia ha comportato la chiusura delle scuole in tutto il paese e l' implementazione dell'apprendimento virtuale . «Non vedere i miei amici è stata la parte difficile, ma l'ho appena superata. Mancava un anno e non dovevo mollare», ha detto Wolfe a Fox 8. L'adolescente ha in programma ora di frequentare la Bluffton University, situata nel suo stato d'origine dell'Ohio, con una borsa di studio in autunno.

