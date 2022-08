Nave da guerra americana arriva a Helsinki, Usa: «Rafforziamo gli alleati della Nato»

Oroglioso, affidabile, audace. Il motto della USS Kearsarge. Una delle più importanti navi da guerra della US Navy, arrivata a Helsinki. L'attracco avviene nella stessa settimana della ratifica da parte del Senato degli Stati Uniti dell'adesione della Finlandia alla Nato.

Russia brucia il gas al confine con la Finlandia, Ucraina: «Non sanno più a chi venderlo»

APPROFONDIMENTI MOSCA Tv di Stato contro i giovani IL CASO Il giallo di Putin MONDO Foto

La USS Kearsarge è una nave d'assalto anfibia di classe Wasp. È lunga 257 metri. Sono arrivati in Finlandia, oltre all'equipaggio, altri 2.000 marinai e marines statunitensi. A bordo trasporta aerei V-22 Osprey, elicotteri e piccoli mezzi da sbarco. Sarà nella capitale fino a lunedì, poi si sposterà nell'area di Hanko per addestrarsi con la Marina finlandese.

Putin, giallo Shiplyuk: arrestato lo scienziato che costruisce i missili ipersonici

Secondo il comunicato stampa della Marina finlandese, l'obiettivo delle esercitazioni è sviluppare la cooperazione e la compatibilità tra le marine e i marines degli Stati Uniti e della Finlandia. La Finlandia mira anche a rafforzare la sua capacità di fornire sostegno al paese ospitante.

Tv di Stato critica i giovani russi: «Non sono disposti a morire in Ucraina per Putin»

«Siamo grati di essere accolti di nuovo nel Baltico per promuovere la nostra collaborazione con i nostri amici e alleati più stretti», ha affermato Brig. Il generale Andrew Priddy, comandante generale, Task Force 61 Naval Amphibious Forces Europe/2d Marine Division (TF 61/2). «Non vediamo l'ora della nostra futura formazione e cooperazione».

«La USS Kearsarge, nave ammiraglia del Kearsarge Amphibious Ready Group (ARG), con la 22esima Marine Expeditionary Unit (MEU) imbarcata, è arrivata oggi a Helsinki. L'ARG-MEU opera nel Mar Baltico per rafforzare le relazioni con gli alleati e i partner della NATO».

The USS Kearsarge, flagship of the Kearsarge Amphibious Ready Group (ARG), with the embarked 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), arrived in Helsinki today. The ARG-MEU is operating in the Baltic Sea to strengthen relationships with NATO allies and partners.🇺🇸⚓️🇫🇮 @USNavyEurope pic.twitter.com/82VMmRgWkz

— U.S. Embassy Finland (@usembfinland) August 5, 2022