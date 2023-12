Navalny ritrovato dopo venti giorni, ora è in una colonia penale a circa 2mila chilometri da Mosca. Il suo avvocato: «Sta bene»

«Abbiamo trovato Alexey Navalny. Ora è (nella colonia penale) IK-3 nell'insediamento di Kharp». Scrive così su X la portavoce Kira Yarmysh dopo che da 20 giorni circa non si avevano notizie di Navalny. «Il suo avvocato lo ha visto oggi - aggiunge - Alexey sta bene». Il dissidente russo si trova lontano da Mosca.

Alexey Navalny scomparso, il dissidente russo non compare più nell'elenco dei detenuti. «Si rifiutano di dirci dove sia»

Di Navalny, ora in questa colonia penale nell'estremo nord della Russia, a 2.000 chilometri da Mosca, non si avevano più notizie dal 6 dicembre. Si sapeva solo che non era più detenuto nella colonia Ik-6 nella regione di Vladimir. Il 18 dicembre Navalny - condannato a 19 anni di carcere per «estremismo» - non era comparso in collegamento video a un'udienza in tribunale nella cittadina di Kovrov, come aveva denunciato lo staff del dissidente, alimentando i timori per le sue sorti.