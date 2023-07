Vertice Nato in Lituania, Zelensky inconterà Biden. L'Alleanza accorcia i tempi per l'adesione dell'Ucraina

Al via oggi a Vilnius il vertice Nato, presente anche la Meloni. Gli alleati decidono di eliminare per l'Ucraina il percorso di riforme necessario per entrare nell'Alleanza, quando a guerra finita verrà il momento per Kiev di far parte del Patto atlantico. Mosca evoca «conseguenze molto negative». Biden domani incontrerà Zelensky. Sì di Erdogan alla Svezia nella Nato, con Stoccolma che sosterrà la Turchia per l'ingresso nell'Ue. Nella notte droni russi su Kiev ed esplosioni a Odessa, con l'allerta antiaerea scattata in diverse regioni dell'Ucraina.

Nato, Stoltenberg: intensificheremo il nostro sostegno all'Ucraina