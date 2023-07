Un'apocalisse nucleare nel 2023? «Non è solo possibile ma anche abbastanza probabile» minacciava su Telegram all'inizio di luglio il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev. «Il mondo è in balìa di uno scontro molto peggiore che durante la crisi dei missili a Cuba». Il rischio di una forte escalation nella guerra tra Russia e Ucraina esiste. Adesso Mosca potrebbe colpire gli impianti nucleari nell'Europa orientale se fosse confermato un tentativo d'attacco alla centrale russa di Smolensk con i missili Nato. "Se verrà confermato sarà necessario esaminare uno scenario d'attacco simultaneo della Russia alle centrali ucraine di Pivdennoukrainski, Rivne e Khmelnytskyi, nonché a impianti nucleari nell'Europa dell'Est: non c'è nulla di imbarazzante al riguardo", ha ribadito anche oggi, forte e chiaro, Medvedev sul suo canale Telegram elencando uno per uno i siti nel mirino di Mosca. A evocare l'incidente atomico è stata anche la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, habitué delle provocazioni.