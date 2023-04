Venerdì 14 Aprile 2023, 13:54

Curiose coincidenze. Come la sauna costruita nel quartier generale della Nato poco prima dell'ingresso della Finlandia. Il luogo dove rilassarsi (nato proprio nel Paese scandinavo) è stata costruita nell'edificio principale dell'Alleanza nel dicembre 2022. "Appena in tempo prima dell'adesione - descrive il funzionario al quotidiano locale STT -. È popolare e regolarmente usata".

Come funziona

"Il centro del personale della Nato ha una piccola sauna a disposizione di tutti coloro che lavorano presso il quartier generale e delle loro famiglie", ha proseguito il dipendente. Inoltre, anche le persone esterne che hanno il diritto di utilizzare le strutture del centro attraverso la loro iscrizione possono usufruire della sauna. Oltre alla sauna tradizionale, c'è anche una sauna a vapore nelle strutture del personale. Secondo il funzionario della NATO, le saune erano un'aggiunta molto desiderata alle strutture del centro.

L'indiscrezione

Il gabinetto di Marin, dopo le domande di Politico, ha rifiutato di commentare se la decisione di chiedere l'adesione alla NATO sia stata presa nella sauna. "La sauna è, in un certo senso, un luogo sacro", ha affermato il commissario europeo finlandese Jutta Urpilainen. "Un luogo che riunisce le persone per rilassarsi, per discutere", ha detto Urpilainen. "È anche il luogo in cui le persone condividono i loro pensieri più profondi". Per chi non lo sapesse, un foglietto appeso al muro vicino all'ingresso della sauna nell'ufficio del rappresentante della permanente a Bruxelles offre un contesto. "Ci sono più saune che automobili in Finlandia", afferma. Tutti gli edifici governativi in ​​Finlandia, così come tutte le sue ambasciate, i consolati e l'ufficio della sua rappresentanza permanente presso l'UE, devono avere una sauna nei propri locali. E le forze di difesa finlandesi costruiscono persino "saune da campo " pop-up.