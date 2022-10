Martedì 11 Ottobre 2022, 18:14

Cinque sono i Paesi europei dove la Nato ha basi nucleari. Il rapporto, trapelato nel 2019, indica le posizioni esatte. Ora potrebbero essere utilizzate per l'operazione Steadfast Noon ovvero “mezzogiorno costante”, in opposizione alla “mezzanotte” con cui si indica la catastrofe nucleare. Nell'esercitazione saranno coinvolti 14 membri dell'Alleanza e velivoli con capacità nucleare. Parteciperanno inoltre anche jet convenzionali e aerei di sorveglianza per mostrare la capacità dell'Occidente a Putin.

Nato si esercita alla guerra nucleare con l'operazione Steadfast Noon, l'avvertimento a Putin

Nato, le basi nucleari in Europa: dove si trovano

La NATO, come organizzazione in sé, non possiede armi nucleari. Che rimangono sotto il controllo di tre Stati membri nucleari: Stati Uniti, Regno Unito e Francia. Ma un rapporto, trapelato nel 2019, ha rivelato le posizioni delle basi nucleari statunitensi e dell'Alleanza. Sono a Kleine Brogel in Belgio, Büchel in Germania, Aviano e Ghedi-Torre in Italia, Volkel nei Paesi Bassi e Incirlik in Turchia.

Four Belgian F-16s jetting across Europe toward Lithuania presumably for air policing deployment.



Two of them from nuclear base Kleine Brogel. When some people say dual-capable fighters don’t have enough range to strike into Russia, it’s useful to see this. pic.twitter.com/MIgzpBaSQg — Hans Kristensen (@nukestrat) October 5, 2022

La base aerea di Kleine Brogel

La base aerea di Kleine Brogel ( ICAO : EBBL ) è un aeroporto militare belga della componente aerea situato a 0,8 miglia nautiche (1,5 km; 0,92 miglia) a estdi Kleine-Brogel, nel comune di Peer, in Belgio . È sede del 10° Stormo tattico belga , che opera con F-16 Fighting Falcons , che sono in grado, tra le altre capacità, di sganciare bombe nucleari B61 .

Base aerea di Buchel

La base aerea di Büchel è una base aerea militare della Luftwaffe a Büchel ( Germania ), vicino alla città di Cochem ea circa 70 km dalla base aerea di Spangdahlem . È sede del Taktisches Luftwaffengeschwader 33 e del 702 Munitions Support Squadron (702 MUNSS) dell' Aeronautica Militare degli Stati Uniti (USAF). Anticamente era la sede del 7501 MUNSS. Il TaktLwG 33 opera con aerei tedeschi Panavia Tornado dal 1985, in grado di consegnare le venti bombe nucleari B61, che sono immagazzinate e mantenute dal 702 MUNSS dell'USAF. In base all'accordo di condivisione nucleare della NATO , queste venti bombe B61 richiedono un sistema a doppia chiave , con le autorizzazioni simultanee di Germania e Stati Uniti, prima che venga intrapresa qualsiasi azione. La base aerea è l'unico luogo in Germania con armi nucleari dal 2007. Secondo la stampa, gli Stati membri dell'Europa dell'Est della NATO hanno resistito al ritiro delle bombe nucleari condivise dall'Europa, temendo che avrebbe mostrato un indebolimento dell'impegno degli Stati Uniti a difendere l'Europa dalla Russia.

Base aerea di Aviano

Secondo un rapporto statunitense del Natural Resources Defence Council, nella base di Aviano, secondo il concetto NATO di condivisione nucleare, sarebbero conservate 50 bombe atomiche B61-4 di potenza variabile tra 45 e 107 chilotoni. L'aggiornamento di sicurezza di Aviano AB indica che il numero di armi nucleari operative volte a deposito presso la base potrebbe essere stato ridotto e le bombe B61 ridotte da 50 a 25-35. Tutti i numeri e specifiche riportate, data la segretezza del soggetto, sono comunque da considerarsi speculative.

Aeroporto di Ghedi

L'aeroporto di Ghedi è un aeroporto militare italiano situato in Lombardia a 25 km a sud della città di Brescia, nel comune di Ghedi dal quale l'aeroporto dista 5 km. L'aeroporto è gestito dall'Aeronautica Militare ed in base al Decreto ministeriale del 25 gennaio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2008, è classificato come MOB (Main Operating Base) del primo gruppo e come tale effettua esclusivamente attività militari, non essendo aperto al traffico commerciale. Attualmente è sede del 6º Stormo dell'Aeronautica Militare con il 102º Gruppo "Giuseppe Cenni" (Paperi), il 154º Gruppo (Diavoli Rossi) e il 155º Gruppo (Le pantere) equipaggiati con Tornado IDS e ECR. Il campo fu intitolato alla memoria del pilota Luigi Olivari (1891-1917) il 29 giugno 1921. Secondo il programma NATO di condivisione nucleare, a Ghedi sono conservate 20-40 bombe atomiche B61-3, B61-4 e B61-7, di potenza variabile e massima di 340 chilotoni.

Vochel in Olanda

Si ritiene che dall'inizio degli anni '60 le armi nucleari dell'USAF siano state immagazzinate presso la base aerea di Volkel, per essere utilizzate dagli aerei della nazione ospitante. [5] In precedenza, il deposito avveniva in un'area di deposito di armi sul lato nord della base e in un'area di allerta rapida (QRA) fortemente difesa; tuttavia, dal 1991, undici caveau WS3 Weapon Storage and Security System sono operativi nei piani dei rifugi degli aerei. [ citazione necessaria ] L' USAF 703rd Munitions Support Squadron (703rd MUNSS) è incaricato di mantenere e proteggere le armi. [6] [7] A partire dal 2008, 22 Si ritiene che le bombe nucleari B61 siano in deposito a Volkel, per essere utilizzate dagli squadroni olandesi 311 e 312 F-16 alla base.

La base in Turchia

La base aerea di Incirlik (detta anche base aerea di Adana) è una base aerea militare di İncirlik, città a 12 km da Adana, in Turchia. La base è gestita sia dalla United States Air Force (USAF) che dalla Türk Hava Kuvvetleri. La Base aerea di Incirlik, con una capienza di 100 atomiche, è la base in grado di ospitare il maggior numero di ordigni nucleari americani nell'area europea.

Il trattato per scongiurare la guerra nucleare

La presenza delle armi deriva da un accordo dell'era della Guerra Fredda negli anni '60 volto a scoraggiare l'Unione Sovietica. Un accordo storico sul controllo degli armamenti dell'era della Guerra Fredda firmato dal leader sovietico Mikhail Gorbachev e dal presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan nel 1987, il Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (INF) ha vietato un'intera classe di missili nucleari a medio raggio lanciati da terra di Da 500 a 5.500 chilometri. Poiché questi sono in grado di raggiungere la Russia dall'Europa occidentale e viceversa, il trattato mirava a scongiurare una corsa agli armamenti nel continente. Il trattato INF scade venerdì (2 agosto) e sia la Russia che gli Stati Uniti hanno sospeso la loro partecipazione al trattato, mentre ciascuna parte accusa l'altra di aver violato l'accordo. Washington ha annunciato l'anno scorso che si sarebbe ritirata dal patto, accusando la Russia di non rispettarlo. Mosca nega di aver violato il trattato con il suo nuovo sistema 9M729 e afferma che Washington si sta ritirando per intraprendere una nuova corsa agli armamenti.