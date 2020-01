Canada, lascia il fidanzato e lui le strappa il naso: il web si mobilita per aiutarla

Lascia il fidanzato e lui le strappa il naso a morsi. Allyson Danylko, 24enne di Toronto in Canada, ha raccontato dell'aggressione subita dal suo compagno, il 30enne Nick Grewal che sarebbe andato su tutte le furie dopo che lei gli ha comunicato la sua intenzione di interrompere il loro rapporto.

Nick non accettava il fatto che la loro storia potesse finire, così è diventato aggressivo. Inizialmente l'ha scaraventata a terra trascinandola in bagno poi si è gettato sopra di lei e le ha morso il naso così forte da staccarglielo per poi sputarlo dentro il water. Pare che i due fossero in crisi da un po': la sera di capodanno lui l'aveva provocata per tutto il tempo, diventando molto più pesante al loro rientro a casa, così lei gli ha comunicato che non aveva più intenzione di andare avanti in quel modo.

Secondo la stampa locale la ragazza sarebbe dovuta partire il 7 gennaio per la Costa Rica come volontaria, così ha scelto di voltare pagina. Dopo l'aggressione la 24enne si è spaventata notando che dal suo naso zampillava sangue, ma solo 2 ore dopo si è accorta che ne mancava un pezzo. La giovane ha lanciato una raccolta fondi per potersi sottoporre a un intervento chirurgico per ricostruire il naso.

Il 30enne è stato arrestato e la ragazza ha dichiarato che ha intenzione di continuare a fare del volontariato e si impegnerà a sostenere le donne vittime di violenza, perché nessuna subisca quello che è stata costretta a subire lei.

Ultimo aggiornamento: 11 Gennaio, 16:55

