Violenza sessuale sulle ballerine, il titolare del night assolto dopo otto anni

Secondo l’accusa aveva commesso violenza sessuale su due due ragazze che lavoravano nel suo night nella Marsica. Per questo, secondo il Pm, andava condannato. Era anche accusato di furto aggravato per aver sottratto documenti intimi alle due ballerine. L'uomo però, si era dichiarato sempre innocente, anzi ha sempre sostenuto che le due donne lo stavano ricattando. E ieri i giudici del Tribunale di Avezzano lo hanno assolto con formula piena.«E’ stata la fine di un incubo per il mio cliente - ha dichiarato l’avvocato di fiducia Domenicantonio Angeloni - che si è sempre dichiarato innocente e che ha sempre sostenuto non solo di rispettare le ragazze che lavorano nel suo locale notturno, ma di difenderle e proteggerle dai persone malintenzionate. Una vicenda che è durata ben otto anni ma alla fine i giudici hanno creduto alla nostra ricostruzione dei fatti».Secondo il racconto dell’accusa il fatto sarebbe accaduto circa otto anni fa, quando le due ragazze dell’Est, appena arrivate nel locale notturno per iniziare il lavoro di intrattenimento con i clienti, furono chiamate dal titolare nel “privè” e furono abbondantemente palpeggiate al seno, prima l’una e poi l’altra. La mattina dopo, le vittime, si recarono alla caserma della compagnia di Avezzano e denunciarono l’uomo per violenza sessuale e per furto. E da qui una serie di udienze che si sono concluse solo l’altro ieri con la piena assoluzione dell' uomo.