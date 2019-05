Myanmar, dopo 500 giorni di carcere liberati due giornalisti premio Pulitzer

Erano stati arrestati nel dicembre del 2017 mentre lavoravano a un'inchiesta sul massacro di 10 uomini appartenenti alla minoranza dei Rohingya nello stato di Rakhine nel pieno della campagna militare dell'esercito contro i ribelli. Ieri, Wa Lone, 32 anni, e Kyaw Soe Oo, 28, sono usciti sorridenti dal carcere Insein di Yangon dopo oltre 500 giorni di detenzione. I due giornalisti dell'agenzia Reuters stavano scontando sette anni di reclusione per violazione della norma sulla segretezza degli atti ufficiali a Myanmar.

Secondo la procura i due giornalisti erano stati trovati in possesso di documenti governativi riservati, accuse contestate dai due e dai loro legali, per i quali l'intera operazione era una trappola costruita per impedire ai cronisti di riferire quanto stava avvenendo. L'articolo dei due pubblicato a febbraio 2018, mentre erano sotto processo, è valso loro il Premio Pulitzer. «L'Onu a Myanmar considera il rilascio di Wa Lone e Kyaw Soe Oo un passo in direzione di una maggiore libertà di stampa e un segnale dell'impegno in direzione della transizione verso la democrazia di Myanmar», ha commentato il coordinatore Knut Ostby.

