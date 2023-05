Ciclone Mocha, morti e devastazione fra Myanmar e Bangladesh

Il ciclone Mocha si e abbattuto domenica sul Bangladesh, ma ha risparmiato gran parte dei campi profughi del Paese, e sulla Birmania occidentale, dove le strade si sono trasformate in torrenti, i tetti sono stati strappati e le comunicazioni sono state praticamente interrotte. Accompagnato da forti venti fino a 195 chilometri orari, Mocha, classificato come categoria 5 (la piu alta) sulla scala Saffir-Simpon, ha toccato terra tra Cox’s Bazar in Bangladesh, dove vive un milione di rifugiati, e Sittwe in Birmania, secondo il Dipartimento meteorologico del Bangladesh.

Secondo i corrispondenti dell’AFP, domenica sera la maggior parte della tempesta era passata. Secondo il servizio meteorologico nazionale indiano, si prevede che si indebolisca quando raggiungera le aspre colline dell’interno della Birmania. Nei campi profughi Rohingya di Cox’s Bazar sono stati danneggiati tra i 400 e i 500 rifugi di fortuna, ma finora non sono state segnalate vittime, secondo il commissario per i rifugiati Mizanur Rahman. Nelle vicinanze, a Teknaf, i volontari stanno rimuovendo gli alberi caduti e altri ostacoli dalle strade, ha detto un corrispondente dell’AFP. Un funzionario dei soccorsi, Kamrul Hasan, ha dichiarato che il ciclone non ha causato «danni gravi» in Bangladesh. Ha detto che circa 750.000 persone sono state evacuate.

A Sittwe, una citta costiera birmana di 150.000 abitanti, le comunicazioni sono state praticamente interrotte dal ciclone. Le immagini pubblicate sui social network mostrano strade trasformate in torrenti mentre il ciclone, il piu forte in oltre un decennio nel Golfo del Bengala, ha strappato i tetti dagli edifici e le linee elettriche. In un campo per sfollati Rohingya a Kyaukphyu, nello Stato birmano di Rakhine, il vento ha spazzato via i rifugi di base fatti di teloni e bambu. «Ora guardiamo se l’acqua del mare arriva fino alla nostra casa (...) Il nostro campo puo essere allagato», ha detto all’AFP Khin Shwe, il leader del campo. Sabato, migliaia di abitanti di Sittwe erano fuggiti con le loro cose e i loro animali domestici su terreni piu alti, poiche si prevedeva che Mocha avrebbe causato un’ondata di marea di circa 3,5 metri. «Non stiamo bene. Non abbiamo portato cibo, non abbiamo niente da cucinare», ha detto all’AFP Maung Win, 57 anni, che ha passato la notte a Kyauktaw, nell’entroterra. «Dobbiamo fare affidamento sulle persone che ci danno da mangiare». I residenti di Kyauktaw sono usciti dalle loro case dopo la tempesta per trovare le strade piene di detriti e per iniziare a riparare i danni. I tetti di diversi edifici sono stati spazzati via e un traliccio dell’elettricita e caduto su una casa. «Sono molto spaventato perche non ho mai vissuto un’esperienza simile», ha detto Phyu Ma, 51 anni. La giunta militare birmana ha rilasciato una dichiarazione domenica sera, affermando che Mocha si e spostato a nord nello Stato di Chin.