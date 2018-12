Modella in carcere da un anno: «Fatemi tornare a casa per Natale». Fu trovata con 9 kg di coca

Voleva tornare a casa per Natale, dovrà aspettare ancora a lungo e non è detto che possa farlo. Tereza Hluskova, giovane modella, lo scorso gennaio è stata arrestata all’aeroporto di Lahore, in Pakistan, mentre si imbarcava su un volo per Abu Dhabi prima di andare a Dublino: all’interno del suo bagaglio erano stati scoperti 9 kg di eroina, per un valore di oltre un milione di euro.

Tereza, 22enne ceca, secondo l’accusa era andata in Pakistan dopo aver incontrato un uomo a Manchester che aveva allestito un set fotografico fittizio: lei sostiene invece di esserci stata per il suo lavoro di modella, e che le droghe nella valigia non erano sue ma le erano state messe da qualcuno per incastrarla. I 9 kg di eroina, se fossero stati 10 o più di 10, le sarebbero potenzialmente valsi una condanna a morte in Pakistan.

Venerdì scorso, scrive il Daily Mirror, è tornata in tribunale sperando di essere rilasciata su cauzione, per poter così tornare almeno a casa per Natale e trascorrere le vacanze con la sua famiglia: ma il giudice le ha comunicato che l’udienza sarebbe stata aggiornata venerdì prossimo, il 7 dicembre, e Tereza è scoppiata a piangere in aula, frustrata dai tanti rinvii che vanno ormai avanti da tempo.

Ultimo aggiornamento: 4 Dicembre, 10:00

