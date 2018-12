In posa nuda a San Pietro, ecco chi è la modella provocatrice

Bellissima e non nuova a posare per foto provocanti e senza veli in luoghi davvero poco consoni: si chiama Marisa Papen ed è la sexy modella che ha provato a posare completamente nuda sotto il colonnato di San Pietro. La 26enne belga è stata denunciata lo scorso giovedì insieme al suo fotografo, l'australiano Jess Walker, per atti osceni in luogo pubblico e offesa a confessione religiosa.

Lo scorso ottobre Papen aveva causato imbarazzo per aver posato, sempre nuda, davanti al Muro del Pianto di Gerusalemme; poche settimane dopo eccola in Turchia, dove è entrata nella ex moschea di Santa Sofia di Istanbul senza vestiti. E adesso ci ha provato anche a San Pietro, ma alcuni fedeli hanno capito la situazione e hanno allertato le forze dell'ordine.Alcuni libri sacri in terra e il fotografo chino davanti alla modella che si stava spogliando hanno allertato i visitatori di San Pietro e bloccato gli scatti della bellissima Marisa Papen che, almeno per ora, non è riuscita a farsi fotografare nella zona sacra della Città Eterna. E c'è chi è sicuro che la giovane belga stia preparando già il suo prossimo e provocante scatto, chissà dove.