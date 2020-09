© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corpo senza vita ritrovato in mare tra Marche e Abruzzo, potrebbe essere di unain vacanza a Martinsicuro: non è stata trovata nell'appartamento, nessuna traccia nemmeno del compagno che era con lei. A un passo dalla svolta le indagini della questura diche da domenica scorsa stanno cercando di dare un'identità al cadavere rinvenuto a pochi metri dalla riva della Sentina, riserva naturale situata a Porto d'Ascoli al confine conVentiquattro ore nel buio più totale per gli inquirenti: nessuna denuncia di scomparsa e quel corpo, trasportato nell'obitorio di, ancora senza un nome. Da stabilire con certezza poi anche le cause del decesso anche se sembrano esserci pochi dubbnella giornata di sabato il mare era molto agitato e per tutta la giornata sono stati diversi gli interventi portati al termine dalle personale del salvamento su tutta la costa. Poi, nel tardo pomeriggio di ieri si è mossa l'ambasciata della, allertata probabilmente dai familiari dalla coppia che da sabato non avevano avuto più notizie, e la questura di Ascoli si è portata in un appartamento in via delle, dove la ragazza di età compresa tra i 20 e i 30 anni (ancora non è stata resa nota l'identità) stava soggiornando insieme a un uomo, sempre della Repubblica Ceca.I poliziotti sono entrati dentro e hanno trovato tutti gli effetti personali e documenti ma dei due occupanti nessuna traccia. Sono stati prelevati nell'appartamento alcuniper poter effettuare un test e stabilire con certezza se il corpo senza vita ritrovato in mare sia proprio quello della turista ceca. Ore di angoscia anche per l'uomo che sembrerebbe essere sparito nel nulla: si teme che anche lui possa essere annegato dopo un bagno nei pressi della foce del Tronto, quindi non lontano dall'appartamento che i due avevano preso in affitto, ma al momento nessuno in questura si sbilancia: nelle prossime ore, dopo l'esame del dna, se ne potrà sapere di più.