Missili a lungo raggio lanciati da Russia e Bielorussia: i nuovi attacchi all'Ucraina

Missili e nuovi attacchi. La Russia ha lanciato «ondate insolitamente intense di attacchi» in Ucraina negli ultimi giorni, con l'impiego di missili a lungo raggio, «concepiti per colpire obiettivi di importanza strategica». È quanto rileva l'ultimo aggiornamento dell'intelligence del ministero della Difesa di Londra, secondo cui le forze ucraine «continuano a consolidare le loro posizioni» sulla parte alta della città assediata di Lysychansk, «dopo aver arretrato da Severodonetsk».

Centro commerciale a Kremenchuk bombardato dai russi, Zelensky: «All'interno mille civili». Almeno 13 morti

Missili avanzatissimi Usa all'Ucraina: cosa è Nasams (lo stesso usato a Washington)

Tra il 24 e il 26 giugno la Russia ha usato «missili a lungo raggio» per una serie di attacchi nel Paese, teatro dell'invasione russa annunciata lo scorso 24 febbraio dal presidente russo Vladimir Putin come una «operazione militare speciale».

Over 24-26 June, Russia launched unusually intense waves of strikes across Ukraine using long-range missiles. These weapons highly likely included the Soviet-era AS-4 KITCHEN and more modern AS-23a KODIAK missiles, fired from both Belarusian and Russian airspace.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 28, 2022