Il missile nucleare M51 testato dalla Francia: 10 testate atomiche, gittata da 10mila km, 1000 volte più potente della bomba di Hiroshima

Un enorme bagliore nei cieli europei. A sprigionare domenica il fascio di luce, intenso e durato pochi istanti, è stato il test del nuovo missile balistico strategico M51.3: la Francia ha testato il razzo in grado di trasportare dieci testate atomiche anche se, in fase di prova, il missile è stato lanciato senza carico nucleare. A confermarlo è stato il ministro della Difesa francese, Sébastien Lecornu. Il missile è partito dalla stazione militare di Biscarrosse, lanciato da un sottomarino a propulsione atomica dal Golfo di Biscaglia, (non lontano dalla regione delle Lande di Guascogna, nel sud-ovest della Francia), ed è poi caduto nell’Oceano Atlantico, a «centinaia di chilometri di distanza dalle coste di qualsiasi Paese», ha precisato Lecornu.

Il test del missile balistico francese M51.3

Il missile balistico intercontinentale M51.3 può essere impiegato per bombardamenti nucleari, ma in questo lancio - trattandosi di un test - il razzo non era armato.

La prova è stata effettuata per dimostrare la credibilità delle capacità di deterrenza nucleare della Francia. Il Paese è l’unico stato europeo insieme al Regno Unito a possedere testate nucleari. La versione modificata del missile può percorrere 10 mila chilometri, è mille volte più potente della bomba sganciata su Hiroshima e ogni razzo può trasportare da sei a dieci testate termonucleari TN 75, separabili durante il volo in modo da puntare obiettivi indipendenti. L’M51 utilizza un motore a tre stadi, evoluzione diretta dei booster a propellente solido usati dall’Ariane 5, un razzo vettore spaziale. L’M51.3, come altri missili balistici, esegue traiettorie non rettilinee ma ellittiche dopo il lancio per viaggiare al di sopra dell’atmosfera e raggiungere la fascia denominata come spazio inferiore. In questo modo possono intercettare obiettivi in volo e colpire facilmente bersagli a lunghissima gittata.

Il test

«Il volo ha permesso di confermare un importante miglioramento del missile che contribuirà alla credibilità duratura della deterrenza oceanica della Francia nei prossimi decenni» ha spiegato il Ministero della Difesa francese in un comunicato. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, il presidente Vladimir Putin ha avvertito l'Occidente di essere pronto a usare le armi nucleari. Il missile M51.3 altro non è che una versione aggiornata dell'M51, un missile balistico strategico a tre stadi terra-mare progettato per essere lanciato dai sottomarini della Marina francese. L'M51 è stato lanciato per la prima volta da una base a terra nel 2006 e da un sottomarino nel 2010, anno in cui è stato commissionato. L’obiettivo dei progettisti, dei costruttori e del governo francese è di rendere il nuovo missile pienamente operativo entro il 2025.