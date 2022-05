Russia, esercito in difficoltà: il miglior carro armato (T-90M) distrutto pochi giorni dopo essere arrivato in Ucraina

La seconda nave più importante in fiamme, l'ammiraglia affondata e il morale delle truppe allo stremo. La guerra logora la Russia. Che ora registra un'altra grave perdita nel suo esercito: il carro armato più avanzato in servizio è stato distrutto. Il ministero della Difesa ucraino ha affermato che il veicolo è stato colpito da un sistema missilistico anticarro Javelin. Era in Ucraina da meno di due settimane, secondo quanto riportato dai funzionari di Kiev.

A dare la notizia della distruzione del carro armato il reporter di guerra ucraino Andriy Tsaplienko, che ha postato su Facebook un'immagine di lui in piedi davanti al T-90M abbattuto nella regione orientale di Kharkiv. «Ecco un carro armato russo fresco... per migliorare il tuo umore», ha scritto, secondo una traduzione. Scrivendo scherzosamente ai suoi follower ha aggiunto indicato che il veicolo distrutto è «caldo, è fumante». E poi: «Questo villaggio nella regione di Kharkiv è stato recentemente liberato dall'esercito ucraino. Ma questa mattina gli invasori hanno cercato di entrarci di nuovo».

Le caratteristiche del "rivoluzionario" T-90M

È il T-90M Proryv (Breakthrough), l'ultima versione del carro armato principale russo T-90, secondo Defense Blog.com. Il National Interest ha riferito che le sue caratteristiche migliorate includono un sistema di avvistamento multicanale, una torretta con più corazzatura e un cannone principale più potente, che è lo stesso del T-14 Armata, un altro moderno carro armato russo. Ha inoltre un mirino panoramico con telemetro, un canale termico interno di imaging e di un sistema di controllo del fuoco. Il nuovo design presenta anche un'armatura multistrato e munizioni collocate all'esterno dell'unità. Il mirino multicanale nel serbatoio gli permette di sparare in tutte le ore del giorno.