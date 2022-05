Guerra, i russi hanno perso quasi 25mila uomini e 200 aerei

Le perdite e le vittime della guerra all'Ucraina in cifre. La Russia ha perso quasi 25mila soldati. Ha messo in fila i numeri il sito ucraino Ukrinform che rilancia informazioni delle forze armate di Kiev. «Tra il 24 febbraio e il 6 maggio il nemico» russo «ha perso 24.900 soldati, 1.110 carri armati e 199 aerei», si legge.

Mosca ha anche perso dall'inizio dell'invasione in Ucraina «2.686 veicoli corazzati da combattimento, 502 sistemi di artiglieria, 171 sistemi di lancio multiplo di razzi, 83 sistemi di guerra antiaerea, 155 elicotteri, 1.926 autoveicoli e autocisterne, 324 velivoli senza pilota, 38 unità di unità speciali e 90 missili da crociera». Secondo la nota dello stato maggiore «il nemico ha subito le maggiori perdite nell'ultimo giorno nelle aree di Lyman e Kurakhove».