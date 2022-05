Admiral Makarov, in fiamme fregata russa colpita da un missile ucraino: è la seconda nave da guerra di Putin più grande dopo il Moskva

L'Ucraina potrebbe aver inferto un altro colpo durissimo alla flotta della Russia nel Mar Nero. La fregata russa Admiral Makarov starebbe bruciando vicino a Snake Island, dopo essere stata colpita da un razzo ucraino Neptune. Un'esplosione si sarebbe verificata sulla nave, seguita da un incendio. Lo conferma il deputato popolare Oleksiy Honcharenko su Telegram, citato dai media ucraini.

Aerei russi stanno sorvolando quell'area del Mar Nero e navi di soccorso sono arrivate dalla Crimea in aiuto della fregata. Secondo i dati aggiornati dello Stato maggiore ucraino «i russi hanno perso una nave». E non una qualsiasi. Si tratterebbe infatti della più importante dopo il Moskva, l'incrociatore colpito e affondato lo scorso mese e la più moderna della flotta Admiral Grigorovich. A inizio aprile era stata impegnata in prima linea per l'attacco missilistico verso la costa di Odessa.

Missili Sarmat e Kinzhal con testate nucleari: la Russia mostra i test e la tv di Stato rende accettabile la guerra atomica

L'aiuto Usa sull'attacco al Moskva

La notizia arriva proprio mentre dagli Stati Uniti rimbalza il retroscena della collaborazione tra Ucraina e intelligence Usa sull'affondamento del Moskva. Un dettaglio che, fosse confermato, aumenterebbe di molto la tensione già alta tra Cremlino e Casa Bianca. L'affondamento della Moskva, ammiraglia della flotta russa del Mar Nero il 14 aprile, è stata considerata una grande vittoria per l'Ucraina e una perdita imbarazzante per la Russia.