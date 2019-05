Meghan Markle, il royal baby è nato? Auto con coperte rosa vicino Frgomore Cottage

È nato? O forse sarebbe meglio dire: è nata? Si prevede che Meghan Markle ed Harry annuncino la nascita del loro primo figlio a breve. Il bambino, che sarà il settimo in linea per il trono, era previsto verso la fine di aprile o agli inizi di maggio. Adesso pare che alcune auto di scorta piene di "coperte rosa" siano state avvistate vicino al castello di Windsor. Lo rivela il The Sun.

Meghan Markle, attesa royal baby. Chris Evans rivela: «So che è già nato»



Onlooker convinced Meghan Markle is having her baby after spotting car 'lined with pink blankets' heading to Frogmore Cottage https://t.co/Xwn5b3WaDv pic.twitter.com/YokfIN22Gm — The Sun (@TheSun) 3 maggio 2019

Tamoor Ali, un cittadino britannico, non poteva credere ai suoi occhi quando ha visto la Bentley che guidava lentamente prima di imboccare una strada verso Frogmore Cottage, dove si sono ritirati il Principe Harry e Meghan Markle. Un portavoce di Buckingham Palace ha detto di non aver sentito alcuna notizia dell'arrivo del bambino - ma le notizie potrebbero essere imminenti.

