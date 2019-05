Meghan Markle, presentatore britannico rivela: «So che il bimbo è già nato»

Il royal baby è già nato in gran segreto? Secondo Chris Evans, presentatore britannico, sembrerebbe proprio di sì.

Evans, 53 anni, quest mattina nel suo Virgin Radio Breakfast ha dichiarato: «So che il bambino è già nato». Specificando meglio: «Non sono sicuro di quello che so, ma penso di sapere qualcosa». E ha continuato: «C'è più di un suggerimento. La Regina è andata a visitare Meghan e Harry, giusto? Ora, lei solitamente non lo fa. Questo è tutto ciò che sto dicendo». Il Sun di domenica rivelò in precedenza che la data di scadenza di Meghan Markle era il 28 aprile.

Meghan Markle, il royal baby è gia nato? La Regina Elisabetta in visita a Frogmore Cottage



Ultimo aggiornamento: 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA