Meghan Markle «non tornerà mai più in Gran Bretagna»: la rivelazione dello scrittore Tom Bower (che sta scrivendo la sua biografia)

Meghan Markle potrebbe non fare mai più ritorno in Gran Bretagna. Secondo il biografo reale Tom Bower - che sta scrivendo una biografia della moglie del principe Harry -, «non ha intenzione» di tornare a Londra perché considera la Gran Bretagna una «causa persa» e «non le interessa» cosa pensa il popolo britannico, ha detto al "The Sun".

La duchessa del Sussex, che attualmente vive in California in una villa da 14 milioni di dollari, potrebbe non prendere neanche parte alle celebrazioni di Giubileo di platino, ossia i 70 anni di regno della regina Elisabetta. Sarebbe l'ultimo "affronto" alla corona, che non l'ha mai davvero accettata.

Meghan Markle, l'ultimo schiaffo alla regina

Ad aumentare il gelo della coppia con Buckingham Palace, le voci di una "guerra" aperta con la futura regina Camilla, recentemente indicata pubblicamente da Elisabetta come degna erede. Quando il principe Harry ha rotto il suo silenzio ed è tornato a parlare alla stampa, non ha menzionato in alcun modo Camilla e il suo cambio di status, e ha invece dedicato un sontuoso tributo a sua madre Diana. Intanto negli Stati Uniti ha fatto discutere la sua apparizione al Super Bowl insieme alla cugina Eugenia, ma senza Meghan. E qualcuno già ipotizza la crisi.

