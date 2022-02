Harry e Meghan, dopo i guai con Spotify lanciano un SOS ad un supereroe?

Martedì 1 Febbraio 2022, 12:17

Mentre Spotify sarebbe intenzionato a prendere in mano le redini del podcast dei duchi del Sussex 'Archewell Audio', Harry e Meghan sarebbero ricorsi all'aiuto di un supereroe. Stando ai rumors, i duchi avrebbero invitato per un incontro top secret nella oro residenza di Montecito, la coppia del cinema del momento: Tom Holland e Zendaya. Ai protagonisti di 'Spiderman No Way Home', film campione di incassi con il merito di aver riempito di spettatori le sale cinematografiche di tutto il mondo in questo momento così difficile, potrebbe essere stata proposta una partnership nel podcast. Crediti foto@Kikapress Music: «Dreams» from Bensound.com

