Meghan è incinta e il principe Harry gioca con i marines a invadere la Russia

Meghan è incinta e Il principe Harry si sta preparando a partecipare ai giochi di guerra invernali in Norvegia, prestando il suo sostegno all'elite delle truppe britanniche mentre praticano un massiccio finto contrattacco contro la Russia .

Il principe si unirà a più di 1.000 commandos della Royal Marine d'élite, racconta il Daily Mail, per praticare una difesa della nazione scandinava contro una presunta invasione russa, che è vista come un potenziale sito di invasione da parte del Cremlino.

Secondo quanto riferito, sarà uno dei più grandi esercitazioni militari della Gran Bretagna negli ultimi 20 anni. La dimostrazione è stata pensata per essere una sorta di dimostrazione di forza contro la Russia di Putin, tra feroci tensioni geopolitiche che ricordano il peggio della Guerra Fredda. Il 34enne ex capitano dell'esercito passerà diversi giorni ad osservare i giochi di guerra da svariati milioni di sterline, con la sua apparizione firmata dal segretario alla Difesa Gavin Williamson.



Non è chiaro se la moglie incinta del Principe Harry, continua il Daily Mail, Meghan, farà il viaggio in Norvegia o resterà in Gran Bretagna. Una fonte militare la scorsa notte ha confermato che il principe Harry avrebbe assistito ai giochi di guerra in visita ufficiale. 'Non sarà in uniforme, è una visita. Dimostrerà il suo sostegno alle truppe ', ha detto la fonte al Mail.

Il principe Harry, che ha precedentemente combattuto per l'esercito e ha partecipato all'uccisione di ribelli talebani mentre pilotava un elicottero Apache in Afghanistan, a quanto riferito ha detto agli amici intimi di essere felicissimo di essere di nuovo nelle file militari.

Un membro reale ha detto a Mirror: «Il principe si sta godendo il suo ruolo con i Royal Marines e lo prende molto sul serio. Suo nonno, il principe Filippo, svolgeva il suo compito con i marines con tale distinzione, che Harry ammirava particolarmente. Durante la sua carriera militare, Harry ha sempre avuto il massimo rispetto e ammirazione per i Marines ed è sempre stato affascinato dal loro valore e coraggio».

Ultimo aggiornamento: 08:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA