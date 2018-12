Meghan Markle in attesa di due gemelli? Voci sempre più insistenti. Parto in primavera

Meghan Markle sarebbe in attesa di due gemelli. Sembrano sempre più insistenti le voci che vogliono che la duchessa di Sussex e il duca Harry avranno la sorpresa di due bambini, soprattutto viste le dimensioni della pancia della futura mamma che, secondo i più esperti, sembrano essere decisamente abbondanti.

Molti sono i rumors di palazzo e certo non si fermeranno prima della nascita del bambino, o dei bambini, di cui, come da tradizione non si conosce nemmeno il sesso. Il Royal Baby potrebbe arrivare la prossima primavera Ad annunciarlo è Karen Anvil, fotografa di El News, che ha incontrato la moglie del principe Harry proprio in questi giorni e le ha detto di godersi al meglio questo momento. La stessa Meghan avrebbe confessato in merito alla nascita: «Ci siamo quasi, nom vediamo l'ora», lasciando intuire quindi che il piccolo di casa non dovrebbe tardare molto ad arrivare.

Il sesso, come anticipato, resta top secret, ma Harry ha più volte confessato di desiderare una bambina a cui le piacerebbe mettere lo stesso nome di sua mamma, Diana.



