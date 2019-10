Meghan Markle come Lady Diana, l'ira di Harry: «Ho paura che la storia si ripeta»

Harry dice basta. Attraverso un comunicato ufficiale, il duca di Sussex difende pubblicamente Meghan Markle dai continui attacchi dei tabloid britannici. Azioni legali sono state già intraprese, ma con questa lettera Harry si espone in prima persona, richiamando i media al proprio dovere e attaccando un certo tipo di stampa scandalistica britannica. Il principe parla di «bullismo» dei tabloid nei confronti di Meghan, arrivando a paragonare la pressione nei suoi confronti a quella che subì, a suo tempo, anche Lady Diana.

«Come coppia - scrive il principe - crediamo nella libertà di stampa e in un giornalismo oggettivo e veritiero». Ma il limite, secondo Harry , è stato ampiamente superato: «Sfortunatamente mia moglie è diventata una delle ultime vittime di una stampa scandalistica britannica che conduce campagne contro individui senza alcun pensiero sulle conseguenze: una campagna spietata che si è intensificata nell’ultimo anno, durante la sua gravidanza e mentre cresceva nostro figlio neonato».

Harry, per esperienza personale, sa bene tutto questo a cosa può condurre: «C’è un costo umano per questa implacabile propaganda, in particolare quando è consapevolmente falsa e maliziosa, e anche se ci siamo mostrati coraggiosi non posso descrivere quanto sia stato doloroso». Il principe descrive nel dettaglio come ha vissuto Meghan questa situazione: «Sono stati capaci di creare bugie su bugie semplicemente perché non è stata visibile durante il congedo maternità. Lei è la stessa donna che era un anno fa al nostro matrimonio, è la stessa donna che vedete in questo viaggio in Africa… Sono stato testimone silenzioso della sua sofferenza privata per troppo tempo. Non fare nulla sarebbe contrario a tutto ciò in cui crediamo».



Per questo motivo la coppia è passata al contrattacco, facendo causa al tabloide al gruppo, per aver diffuso una lettera privata di Meghan Markle al padre in maniera scorretta. «Arriva un punto in cui l’unica cosa da fare è resistere a questo comportamento prosegue Harry - perché distrugge le persone e distrugge le vite. In parole povere, è il bullismo, che spaventa e mette a tacere le persone. Sappiamo tutti che questo non è accettabile, a qualsiasi livello. Non crediamo e non possiamo credere in un mondo in cui non vi è alcuna responsabilità per questo».

Il riferimento a Lady Diana , a questo punto, è inevitabile: «La mia paura più profonda è la storia che si ripeta. Ho visto cosa succede quando qualcuno che amo è mercificato al punto da non essere più trattato o visto come una persona reale. Ho perso mia madre e ora guardo mia moglie cadere vittima delle stesse potenti forze». Il comunicato è stato diffuso tramite un sito, sussexofficial.uk, creato ad hoc proprio per l'occasione.