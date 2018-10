Sicurezza reale, la nuova guardia del corpo di Meghan: tailleur nero attillato e tacchi a spillo

La Duchessa di Sussex ha una nuova guardia del orpo donna, armata e con i tacchi. La donna, spiega il Daily Mail che no nomina per ragioni di sicurezza, ha lavorato con la coppia reale per diversi mesi ed è attualmente in tournée di 16 giorni in Australia e nel Sud Pacifico, supervisionando la massiccia operazione di polizia che circonda gli Harry e Meghan.



L'ufficiale ha sostituito il capo della sicurezza di vecchia data del principe, il sergente Bill Renshaw, che si è ritirato dopo più di 30 anni nella forza. Mentre c'è voluto un po' di tempo per trovare una donna. Il nuovo alto ufficiale di polizia femminile ha il grado di ispettore e viene da un passato in polizia.



La scorsa settimana, la polizia metropolitana ha confermato che

ci sono un certo numero di agenti femminili che lavorano all'interno del comando di protezione speciale e degli specialisti, incluso un ispettore che attualmente lavora in Australia

.



La nuova bodyguard appare discreta mentre Meghan porta a termine decine di impegni. E così, nella scorsa visita pubblica della principessa Meghan, al mercato di Suva, la capitale delle Fiji, invitata per incontrare le donne per un'iniziativa delle Nazioni Unitela, mentre la duchessa stringeva mani, posava per le fotografie e collezionava dozzine di mazzi di fiori e regali, accanto a lei spiccava una figura insolitamente affascinante per un poliziotto, con una gonna attillata nera e tacchi beige, una giacca nera e una maglietta a righe che nascondeva la pistola e Taser che la maggior parte dei funzionari di protezione normalmente trasporta. Tuttavia, grazie al suo nuovo ruolo di alto profilo, l'identità della donna non può essere rivelata.

Ultimo aggiornamento: 10:19

