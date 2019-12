Per strappare il marito dal pub gliene costruisce uno privato nel retro di casa

Il marito, dopo il lavoro, passava sempre dal pub. Questo suo modo di fare proprio non andava giù alla moglie, fino a quando lei ha scelto di prendere il toro per le corna e di tirar fuori la soluzione: costruire un pub privato proprio nel retro di casa loro. E così è stato.

Le birre (soprattutto quelle belghe) fanno bene alla salute come lo yogurt: ecco perché

Passeggero chiede l'uso del tassametro, il tassista gli rompe il naso con un pugno



Protagonista di questo "regalo" al suo amato è Jayne Tapper, di 48 anni, un'infermiera di Newton Abbot, nel Devon (Regno Unito). Sua è stata l'idea di costruire "The Doghouse Inn", il pub tutto dedicato al marito, Paul Tapper, un ingegnere di 53 anni.

Jane ha impiegato 5 mesi per costruirlo, tutto di legno, proprio nel giardino che si trova nel retro della casa per un totale di 15.000 sterline (poco più di 17mila euro). La spesa maggiore è stata livellare il giardino per permettere di installare il prefabbricato.

Il pub ha una birreria all'aperto con un divano e un assortimento di boccali, con una stufa al legno per riscaldare l'ambiente. Il logo del locale ha il volto di Rufus, un bassotto, uno dei tre cani della famiglia.

Grazie a questa soluzione il marito trascorre lì le sue serate (e non più al pub in fondo alla strada) e organizza feste con gli amici.





© RIPRODUZIONE RISERVATA