Mercoledì 28 Giugno 2023, 00:00

«In famiglia non siamo affatto preoccupati. Conosco mio zio, è un manager affermato, abituato a viaggiare in tutto il mondo. Sicuramente saprà come uscire da questa situazione». Ed effettivamente l’ingegnere Giovanni Di Massa è riuscito, da solo, non solo a venir fuori da una situazione critica - essendo stato fermato a Mosca per possesso di sostanze stupefacenti - ma anche a lasciare la Russia, nonostante fosse in libertà vigilata. La nipote Federica Di Massa, figlia del fratello del manager originario di Sulmona, contattata da “Il Messaggero” ieri pomeriggio è caduta dalle nuvole quando ha appreso che lo zio era stato fermato dalla polizia russa. Sapeva che stava in vacanza lì, ma non aveva ancora letto le notizie del suo arresto. Inizialmente preoccupata, prima di rilasciare qualsiasi commento, ha voluto fare un paio di telefonate. Subito dopo, è apparsa serena.

Dove abita suo zio?

«Al momento abita ad Abu Dhabi, dove lavora per la Iss International spa».

Dal suo profilo Facebook si evince che non era la prima volta che andava in Russia e che aveva molti amici lì.

«Mica solo lì. Mio zio è un manager che viaggia in tutto il mondo. So che sta bene e che sa cosa fare anche quando è in difficoltà».

Nel suo ultimo post pubblicato il 7 gennaio (prima che poi chiudesse il profilo) suo zio faceva gli auguri agli “amici russi” usando l’alfabeto cirillico. Lei sapeva che suo zio parla il russo?

«Non lo so. Ripeto, so che viaggia tanto e ha amici in tutto il mondo».

Era a Mosca per ragioni lavorative o per le vacanze?

«Per ragioni turistiche».

Si trovava da solo o in compagnia?

«Credo fosse solo».

La Russia è una meta insolita per le vacanze in questo particolare periodo storico.

«Su questo non voglio commentare».

Non crede che possano avergli teso una trappola?

«Non lo so. Sarà la Farnesina a fare le sue indagini».