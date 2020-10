Mali, liberati padre Maccalli e Nicola Chiacchio rapiti in Niger nel 2018

Sono stati liberati in Mali il sacerdote Pier Luigi Maccalli, sequestrato in Niger nel 2018, e Nicola Chiacchio. Padre Maccalli, della diocesi di Crema, fu rapito il 17 settembre del 2018 in Niger, in una missione a circa 150 km dalla capitale Niamey. In aprile Avvenire aveva pubblicato un video in cui appariva il sacerdote lombardo prigioniero insieme a Chiacchio, del quale si erano si erano perse le tracce, forse rapito durante una vacanza.

Niger, italiani rapiti sono vivi: lo dimostra un video

Niger, missionario italiano rapito da presunti jihadisti

Niger, ancora nessuna notizia del missionario italiano nelle mani dei jihadisti da 2 mesi

L'identità dei due italiani liberati è stata confermata da un portavoce del governo maliano. L'annuncio giunge dopo che il governo ad interim del Mali ha rilasciato 100 jihadisti - sospettati o condannati - nel corso dell'ultimo fine settimana.

Ultimo aggiornamento: 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA