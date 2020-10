Mali, liberati padre Maccalli e Nicola Chiacchio: aereo atterrato a Ciampino

È atterrato alle 13,49 all'aeroporto di Ciampino, a Roma, l'aereo con a bordo Padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio, gli ostaggi liberati ieri a Mali. Ad accoglierli il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi di Maio.

Mali, liberati padre Maccalli e Nicola Chiacchio: erano stati rapiti in Niger nel 2018

Padre Maccalli, della diocesi di Crema, fu rapito il 17 settembre del 2018 in Niger, in una missione a circa 150 km dalla capitale Niamey. In aprile Avvenire aveva pubblicato un video in cui appariva il sacerdote lombardo prigioniero insieme a Chiacchio, del quale si erano si erano perse le tracce, forse rapito durante una vacanza.

