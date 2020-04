Niger, italiani rapiti sono vivi: lo dimostra un video

Il missionario italiano rapito nel 2018 in Africa, padre Pier Luigi Maccalli, e Nicola Chiacchio sono vivi. A dimostrarlo un filmato di 24 secondi che sarebbe stato girato nel nord del Mali pochi giorni fa. «Il gruppo jihadista che ha contattato indirettamente il nostro quotidiano non si è però identificato»: lo scrive Avvenire che dà la notizia.

Niger, missionario italiano rapito da presunti jihadisti



«Mi chiamo Pier Luigi Maccalli, di nazionalità italiana, oggi è il 24 marzo - inizia il breve audio pervenuto ad Avvenire -. Mi chiamo Nicola Chiacchio». Il giornale dei vescovi riferisce che «come ulteriore prova di vita, abbiamo richiesto un fermo-immagine del video: i due ostaggi sono seduti uno di fianco all'altro. Maccalli a sinistra con gli occhiali scuri, la sua abituale barba bianca e folta, e un vestito tradizionale. Chiacchio, anche lui vestito tradizionalmente e con la barba lunga». Maccalli, religioso della Società delle Missioni Africane (Sma), originario della diocesi di Crema, era stato sequestrato la sera del 17 settembre 2018 nella missione di Bomoanga, a circa 150 chilometri dalla capitale nigerina, Niamey. Da allora non si avevano più notizie sulla sua sorte. Chiacchio, di cui si sanno poche cose, è stato rapito alcuni anni fa, probabilmente in Mali, mentre viaggiava nella regione come turista.

