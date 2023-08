Madre viaggia con 18 bagagli, 2 figlie e il marito: «Le persone si sono infastidite». Il video virale sui social

Una madre di Sydney (Australia) è diventata «famosa» dopo con la sua famiglia. Il motivo? L'artista musicale Joanne Hadjia – conosciuta come Joey Djia – ha condiviso un video, virale su TikTok, sul suo viaggio negli Stati Uniti con le sue due gemelle, il marito e 18 bagagli.



La madre di 32 anni era in viaggio verso San Francisco con suo marito Omar e le loro figlie Ava e Aya. L'artista ha deciso di documentare tutta l'esperienza della famiglia con un video caricato poi su TikTok per mostrare quanto fosse complicato viaggiare con dei bambini di soli 8 mesi. Il video ha raggiunto quasi 2 milioni di visualizzazioni.

La donna ha raccontato che lei e la sua famiglia si sono sentiti giudicati: «Tutti ci guardavano come se non fossimo responsabili o in grado di badare ai nostri figli ma non è così»

Mentre le franchigie bagaglio variano a seconda del paese e delle singole compagnie aeree, Qantas afferma che i passeggeri con neonati possono portare un passeggino pieghevole, una culla pieghevole, un seggiolino, un seggiolino auto o una capsula per neonati su tutti i voli.

La famiglia rimarrà negli Stati Uniti per poco più di tre mesi. Possiedono una compagnia musicale chiamata Djia Media, così come cinque studi di registrazione sparsi per Los Angeles chiamati RecordBook.